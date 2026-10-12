(VIDEO) Llanta se desprende e impacta un vehículo en Circunvalación

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un video captado por una cámara de seguridad vehicular, conocida como dashcam, registró el momento en que una llanta se desprendió de un vehículo, atravesó los carriles de Circunvalación e impactó un automóvil que circulaba en sentido contrario.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El hecho ocurrió en el tramo de Circunvalación que comunica Alajuelita con San Sebastián, cerca de la salida hacia la rotonda ubicada frente a Walmart.

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La llanta rebotó varios metros

En las imágenes se observa cómo la llanta cruza la carretera e impacta el vehículo, para luego rebotar varios metros.

El incidente dejó daños materiales

Según la información suministrada, el incidente dejó únicamente daños materiales. Sin embargo, la situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.