Amenaza internacional: Supertifón generaría olas de hasta 9 metros en el Pacífico

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El supertifón Champi, que alcanzó la categoría 5 en la escala internacionales, mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas de varias zonas del Pacífico ante la posibilidad de olas de hasta 9 metros, lluvias intensas y deslizamientos de tierra.

El principal riesgo es para Filipinas, que una de sus provincias sería la más afectadas.

¿Hay riesgo para Costa Rica?

No, de momento el fenómeno natural no está cerca de la costa, se concentra más en el Pacífico occidental, al otro lado del mundo.

El fenómeno registra vientos sostenidos de hasta 298 km/h y ráfagas superiores a los 320 km/h. Su intensidad lo coloca entre los ciclones más fuertes registrados en el Pacífico occidental durante 2026.

Champi pasó cerca de Guam y las islas Marianas, donde generó preocupación por las precipitaciones y el riesgo de inundaciones en las zonas costeras. Sin embargo, según la información disponible, su paso no provocó daños catastróficos de consideración.

¿Qué países podrían verse afectados por el supertifón?

Los pronósticos indican que Champi desviaría su trayectoria hacia el norte, por lo que no impactaría directamente en Taiwán. Japón también vigila la evolución del sistema ante la posibilidad de condiciones adversas en las islas de Ishigaki, Yonaguni y Miyakojima entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre.

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Los meteorólogos prevén que el ciclón pierda fuerza durante el fin de semana, conforme avance hacia una zona menos favorable para su desarrollo. El sistema podría bajar a las categorías 4 o 3, aunque su intensidad dependerá de las condiciones atmosféricas que encuentre durante su recorrido.