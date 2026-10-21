Es oficial: Bryan Ruiz asume el banquillo de La Sele

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Ya no hay más allá en el dilema del banquillo más importante del fútbol nacional. Bryan Ruiz asumirá de manera oficial el cargo de seleccionador de Costa Rica.

Así lo ratificó la Federación Costarricense de Fútbol tras reuniones del Comité Ejecutivo y las firmas que finalizaron la negociación.

Más detalles

En pasadas semanas, Deportes Repretel dio a conocer que Ruiz brindó el sí en las negociaciones al presidente Osael Maroto, desde ahí se convocó a la reunión para ratificarlo.

Su cuerpo técnico lo conforma la base que estuvo a su lado durante el interinato en la Liga de Naciones: Wilmer López, además de la incorporación de su excompañero Christian Bolaños como asistente.

Como entrenador interino, Bryan acumuló cuatro juegos, misma cantidad de victorias, un promedio de más de tres goles por juego y solo uno recibido.

Ruiz se incorporará de manera inmediata a la tricolor. Su primer reto será el de preparar los juegos amistosos de la próxima ventana FIFA de noviembre.