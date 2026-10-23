(FOTOS) Descubren nuevo altar de la Santa Muerte en una casa

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La Policía de Control de Drogas (PCD) descubrió un altar con imágenes de la Santa Muerte durante un allanamiento en una vivienda en Cañada del Sur, en San Sebastián, San José.

En el operativo, los agentes detuvieron a un hombre de apellido Mena, de 52 años, a quien le decomisaron dosis y trozos de crack, dos armas de fuego, 129 municiones, ₡413.000 e implementos para preparar y dosificar drogas.

Sospechoso cumplirá prisión preventiva

Mena, quien cuenta con antecedentes judiciales por infracción a la Ley de Psicotrópicos, deberá cumplir cuatro meses de prisión preventiva.

Operativo también dejó dos detenidos en Puntarenas

En otro allanamiento realizado en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas, la PCD detuvo a una mujer de apellido Green y a un hombre de apellido Jiménez.

A ambos les decomisaron marihuana, crack y cocaína. Los sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán una causa por presunta venta de drogas.

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