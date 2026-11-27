Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Autoridades realizan este 27 de noviembre un allanamiento en la vivienda del más reciente detenido con fines de extradición hacia los Estados Unidos, como sospechoso de narcotráfico internacional.

¿Quién es el detenido?

Se trata de un hombre de apellidos Barrantes Villalobos, conocido con el alias de “Caballos”. Él es un reconocido empresario, criador de caballos y vendedor de autos de alta gama.

Este sujeto se dedica principalmente a la cría de caballos finos. En varias ocasiones ha sido galardonado como el mejor criador de caballos de Costa Rica.

Allanamiento en la vivienda del criador de caballos

Se buscó ingresar a la propiedad del sospechoso, para buscar dar con indicios relevantes en la investigación.

También puede leer: Nueva actualización de WhatsApp: así puede crear stickers con sonidos.

Segunda etapa de extraditables que serán detenidos

Esta persona es considerada como parte de la segunda etapa de extraditables que van a ser detenidos en conjunto con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.

Se trata de una modalidad que denominan “narcotraficantes invisibles”. Son personas que aunque tienen un alto perfil económico, tienen un perfil discreto, ya que no figuran en otros procesos judiciales de narcotráfico.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.