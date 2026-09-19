Alertan por presencia de onda tropical 45 para este sábado

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

La onda tropical #45 transita este sábado sobre Costa Rica y aumentará la inestabilidad atmosférica debido a su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

¿Qué dice el IMN?

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé aguaceros acompañados de tormentas eléctricas durante la tarde y noche en distintas regiones del país.

Para la tarde, se esperan lluvias fuertes en el Pacífico y el Valle Central. Los máximos puntuales podrían alcanzar los 100 milímetros, principalmente en el Pacífico Sur y las zonas montañosas del Pacífico Central.

La Zona Norte y las montañas del Caribe también tendrán aguaceros con tormentas eléctricas de forma aislada, durante un periodo de seis horas.

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Durante la noche, el pronóstico apunta a lluvias en las regiones costeras y marítimas del Pacífico, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros.

El IMN mantiene especial atención sobre el Pacífico Sur y el sur del Pacífico Central, donde los suelos presentan altos porcentajes de saturación.

Esta condición también aumenta la posibilidad de saturación de sistemas de alcantarillado en zonas urbanas.