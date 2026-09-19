Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Un hombre murió este sábado luego de quedar prensado debajo de un vehículo 4×4 que volcó en Tabarcia de Palmichal, San José.

¿Qué fue lo que pasó?

La emergencia fue reportada a las 8:42 a. m. Las autoridades recibieron información sobre un adulto que quedó prensado tras el vuelco.

Al sitio acudieron una unidad de rescate, una ambulancia básica y una ambulancia de soporte avanzado para atender la emergencia.

Al llegar, los equipos encontraron al paciente sin signos de vida y con el vehículo sobre su cuerpo.

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Los rescatistas realizaron las labores necesarias para liberar al hombre. El reporte no brinda detalles sobre las circunstancias que provocaron el vuelco.Hombre muere prensado tras vuelco de 4×4 en San José