Alertan por nueva estafa donde utilizan a empleadas domésticas para robar dinero

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Imagine que usted trabaje en una casa y reciba una llamada de su patrón. Reconoce su voz y escucha una orden clara: sacar todo el dinero, las joyas y cualquier otro objeto de valor de la caja fuerte de la vivienda.

Posteriormente, le pide que entregue los bienes a un repartidor que llegará al lugar. Usted obedece, pero minutos después descubre que nunca fue su jefe quien dio esa orden.

Esta es la nueva forma de operar de los delincuentes para robar en viviendas. La Policía Municipal de Escazú alerta sobre esta estafa.

¿Qué dice la Policía Municipal de Escazú?

“Clonan la voz de sus patrones, de uno de sus patrones, y a través de eso les solicitan que abran la caja fuerte y que saquen valores como dinero, joyas. Que se los entreguen a una persona que va a llegar en un vehículo y la persona, inocentemente, entrega los bienes al mensajero que llega”, dijo Óscar Dobles, jefe de la Policía Municipal de Escazú.

Dobles agrega que el repartidor también desconoce la situación.

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¿Cómo consiguen imitar la voz de una persona con tanta precisión para cometer la estafa?

Magaly Masís, experta en ciberseguridad, afirma que esto podrían hacerlo mediante grabaciones de voz obtenidas en llamadas o mensajes de bienvenida, llamadas silenciosas de supuestas encuestas, llamadas falsas de servicio al cliente, así como filtraciones que podrían producirse en centros de datos o a través de llamadas de aplicaciones.

Las autoridades piden a la población estar más alerta para evitar este tipo de situaciones.