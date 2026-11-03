Época seca se acerca: ¿cuándo iniciará en cada región del país?

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La época seca empezaría de manera escalonada durante noviembre y principios de diciembre, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

¿Cuándo inicia la época seca en cada región?

El pronóstico indica que:

Pacífico Norte: Del 3 al 15 de noviembre.

Pacífico Central: Del 13 al 30 de noviembre.

Valle Central: Del 8 al 23 de noviembre.

Pacífico Sur: Del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Efectos del Fenómeno de El Niño

Esta temporada también estará marcada por el Fenómeno de El Niño. Según los expertos, alcanzaría su mayor intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2017.

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Su influencia se mantendría durante el primer semestre del próximo año.

Temperaturas de hasta 2 grados por encima de lo normal

Aunque el cambio de estación se dará dentro de las fechas habituales, el IMN prevé temperaturas de hasta 2 grados por encima de lo normal durante esta temporada.