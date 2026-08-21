Alertan por llegada de onda tropical 35 al país

La onda tropical número 35 llegará al país durante este fin de semana, mientras las condiciones húmedas favorecerán un aumento de las lluvias durante este fin de semana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que la inestabilidad atmosférica durante sábado y domingo, sumada al paso de la nueva onda tropical, provocará un incremento de los aguaceros.

Las zonas más afectadas

Las lluvias se presentarán principalmente durante la mañana y la noche en el Caribe y al este de la Zona Norte.

En el Pacífico, los aguaceros serán más aislados, aunque podrían estar acompañados de tormentas.

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El IMN pidió especial atención en las cuencas del Caribe Norte y la Zona Norte, donde la saturación de los suelos alcanza entre 80% y 95%.

Además, las autoridades recomiendan precaución en zonas urbanas ante una posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

En las últimas horas se registraron acumulados de entre 15 y 50 milímetros en el Caribe y la Zona Norte, con máximos de hasta 95 milímetros en Cariari de Pococí.

Mucha lluvia

Las proyecciones meteorológicas apuntan a que algunos sectores del Caribe Norte podrían recibir más de 100 milímetros de lluvia, principalmente durante el domingo.

Para el lunes, los aguaceros continuarían, aunque con una intensidad más moderada conforme avance el sistema.

Las condiciones podrían mejorar durante la tarde del lunes, pero todavía se mantendrían lluvias en algunos sectores debido a la nubosidad y humedad provenientes del Caribe.

También habrá fuertes ráfagas

Los vientos acelerados en la cuenca del mar Caribe provocarán ráfagas moderadas durante algunos periodos en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que en el norte del país podrían alcanzar hasta 75 kilómetros por hora.