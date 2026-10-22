Alerta mundial por fallos de seguridad en tecnología que utiliza el 70% de los sitios web

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La inteligencia artificial permitió descubrir vulnerabilidades de seguridad en PHP, un lenguaje de programación que utiliza aproximadamente el 70% de los sitios web del mundo.

El hallazgo encendió las alertas entre empresas y gobiernos de distintos países como Francia, Países Bajos o España, algunos de los cuales suspendieron servicios como medida preventiva mientras se aplican soluciones para proteger sus sistemas.

Compañías de seguridad y otros grupos utilizaron modelos de IA de última generación, desarrollados por empresas como OpenAI y Google, para detectar los puntos débiles de PHP en agosto. El descubrimiento se mantuvo en secreto hasta que los responsables desarrollaron una solución.

¿Por qué preocupa el fallo de seguridad?

PHP es un lenguaje de programación que permite crear páginas web dinámicas, es decir, sitios capaces de consultar bases de datos, verificar sesiones de usuarios y mostrar contenido personalizado. Su uso se extiende a plataformas como WordPress, Drupal y PrestaShop, por lo que las vulnerabilidades detectadas podrían tener implicaciones para numerosos servicios en internet.

¿Sitios web pirateados?

La suspensión de algunos servicios no significa necesariamente que los sitios afectados hayan sufrido ataques informáticos.

Sin embargo, el alcance de las vulnerabilidades genera preocupación por las posibles consecuencias de una explotación maliciosa.

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Fallos como estos pueden ofrecer acceso directo al sistema de archivos o a la base de datos de un servidor. En algunos casos, esto permitiría a un atacante tomar el control del servidor sin necesidad de introducir una contraseña.