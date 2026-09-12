Alcalde de Cartago anuncia cambio en el cierre de negocios el 14 de setiembre

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

El alcalde del cantón central de Cartago, Mario Redondo, anunció cambios en el cierre de negocios el 14 de setiembre, por el motivo del 205 aniversario de la Independencia de Costa Rica.

Actividad contará con la visita de la presidente de la República, Laura Fernández.

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Medida del cierre de negocios

Las actividades protocolarias, así como la seguridad perimetral, estará a cargo de funcionarios de la Asamblea Legislativa, Seguridad Presidencial, Fuerza Pública, Policía de Tránsito y demás autoridades. Debido a esto, se solicitó a la municipalidad de Cartago el cierre total de diferentes calles y negocios dentro de un radio de 200 metros.

Medida se haría efectiva a partir de las 12:00 m.d. del 14 de setiembre y hasta finalizar actividades conmemorativas.

Polémica y respuesta de Mario Redondo

Dicha medida entre los comerciantes e inclusive diputados de oposición. Mario Redondo intervino en esta situación y en sus redes sociales anunció un cambio con la medida.

“Hemos conversado con autoridades de Seguridad Pública y hemos convenido facilitar la operación de los comercios dentro de los 100 metros a la redonda de la Municipalidad con toda normalidad hasta las 4pm del 14 de septiembre”.

Según añadió, acuerdo se toma con el objetivo es generar seguridad, sin alterar la operación de los comerciantes.