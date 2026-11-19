Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense ya tienen fecha para adquirir sus entradas para la final de la Copa Centroamericana. El club rojinegro habilitará este jueves por la tarde una preventa exclusiva para sus asociados, de cara al partido de vuelta ante el Club Sport Cartaginés.

La institución informó que cada asociado podrá comprar un máximo de tres boletos durante esta primera etapa. La adquisición estará disponible mediante el sitio web boleterialaliga.com.

Venta general iniciaría el domingo

Los aficionados que no formen parte de los asociados del club deberán esperar hasta el próximo domingo 22 de noviembre, fecha prevista para el inicio de la venta general, siempre que todavía queden localidades disponibles después de la preventa.

Por esa razón, quienes tengan interés en asistir al encuentro deberán estar atentos a la disponibilidad de entradas en la plataforma oficial.

Precios de las entradas

Los precios establecidos para los diferentes sectores del estadio (incluyen IVA y CxS) son los siguientes:

Sector Precio

Popular Norte ₡15.000

Popular Oeste ₡15.000

Gradería Oeste ₡17.000

Gradería Norte ₡17.000

Gradería Este ₡17.000

Platea Oeste ₡20.000

Platea Oeste Preferencial ₡24.000

Cartaginés tendrá un porcentaje del aforo

El partido por el título regional está programado para el domingo 6 de diciembre. Cartaginés tendrá el 5% del aforo del estadio para su afición.

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De esta manera, ambos equipos tendrán presencia de sus seguidores en el encuentro que definirá al campeón de la Copa Centroamericana.