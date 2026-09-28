Alajuelense anuncia la salida de Jeison Lucumí

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

El atacante colombiano Jeison Lucumí quedó desligado de la Liga Deportiva Alajuelense, así lo anunció el mismo club mediante un comunicado oficial.

¿Por qué se va?

Alajuelense no brindó mayor detalle del caso, sin embargo, informó que se llegó a un acuerdo para terminar de manera anticipada la relación contractual.

La trayectoria de Lucumí

Lucumí se convirtió en rojinegro el pasado mes de febrero del 2025, procedente del equipo colombiano Deportes Tolima.

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Tuvo pasos por Tigres, Elche, Querétaro, y varios clubes sudamericanos como América de Cali o Atlético Nacional.