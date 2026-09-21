Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El técnico Batista tendrá dos días para definir al portero titular de La Sele, según el reporte deportivo.

El seleccionador nacional afirma que “estoy confiado, estoy con mucho trabajo, con muchas ganas y ojalá podamos empezar a ver cosas buenas”.

La ausencia de Alejandro Bran en la convocatoria fue por un tema de indisciplina en el equipo nacional.

El entrenador de la Selección analiza las opciones en la portería para los próximos compromisos del equipo.