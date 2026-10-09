Anuncian cuándo pagarán el aguinaldo en el sector público y privado

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Con la llegada de los últimos meses del año, se acerca también el pago del aguinaldo, un ingreso esperado por miles de trabajadores y pensionados en Costa Rica.

Las fechas de pago varían según el sector. Las personas pensionadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comenzarán a recibir este dinero a partir del 28 de noviembre.

¿Cuándo pagan el aguinaldo en el sector público?

Para los trabajadores del sector público, el pago del aguinaldo está previsto para el viernes 4 de diciembre.

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Por su parte, en el sector privado, los patronos tienen tiempo hasta el 20 de diciembre para cumplir con esta obligación laboral.

¿Cómo se calcula?

El aguinaldo se calcula tomando en cuenta los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos durante el período correspondiente.

Por ello, el monto puede variar de una persona a otra, según los ingresos que haya percibido durante ese tiempo.

Se recomienda a los trabajadores revisar el monto recibido y consultar con su patrono en caso de tener dudas sobre el cálculo o la fecha de pago.

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