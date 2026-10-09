El inesperado hallazgo en la piscina de un hombre vinculado al narcotráfico

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Una piscina con el rostro del narcotraficante colombiano Pablo Escobar llamó la atención de las autoridades durante una serie de allanamientos realizados en Limón, como parte de una investigación contra una estructura criminal vinculada con narcotráfico, robo de combustible, robo de contenedores y homicidios.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en una zona urbano marginal, donde los agentes encontraron esta particular decoración en el área de la piscina.

Imagen en la piscina llamó la atención de las autoridades

Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que la vivienda tenía comodidades que contrastaban con las características de la zona, entre ellas una piscina cuya cerámica mostraba detalladamente el rostro de Pablo Escobar.

El jerarca señaló que este tipo de representaciones del narcotraficante colombiano ya se han encontrado en otras ocasiones, mediante cuadros y pinturas, y las calificó como una posible apología al delito.

Además, indicó que en la vivienda había menores de edad, lo que llamó la atención de las autoridades por la exposición a este tipo de imágenes.

Allanamientos dejaron armas y dinero decomisados

Los operativos comenzaron a las 4 a. m. y se desarrollaron en distintos puntos del país, entre ellos Limón, Upala, Puriscal y Escazú.

Según Soto, durante las intervenciones dos sujetos intentaron huir de una vivienda. Uno de ellos portaba un arma, por lo que los oficiales realizaron disparos para evitar un enfrentamiento. Finalmente, ambos se detuvieron y no se reportaron personas heridas en ese incidente.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron cinco armas de fuego: cuatro pistolas y un fusil AR-15.

Asimismo, los investigadores encontraron una cantidad importante de dinero en efectivo que, según lo explicado por Soto, habría sido lanzado a la calle desde una vivienda cuando sus ocupantes escucharon el ingreso de la policía, aparentemente con la intención de deshacerse de la evidencia.

La investigación también relaciona a esta estructura criminal con dos homicidios: uno ocurrido en diciembre de 2025 y otro en agosto de 2026. Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.