Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Una persona perdió la conciencia tras ser víctima de agresión con arma blanca en el sector de Los Laureles, Pavas, San José.

Cuerpo de Bomberos atendió el incidente.

¿Qué se sabe sobre el hecho?

La vícitma sufrió de una agresión con un objeto punzocortante, el cual le provocó un trauma a nivel de cráneo. Al momento de ser valorada, la víctima se encontraba con pérdida de conciencia.

Reporte del Cuerpo de Bomberos.

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¿Qué hicieron con el herido por arma blanca?

Se procedió a su traslado a un centro médico.

*Información en desarrollo.

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