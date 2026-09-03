Advierten por llegada de onda tropical 40

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) publicó este jueves una serie de advertencias sobre el ingreso de la onda tropical número 40, que llegará al país durante este fin de semana y podría aumentar las lluvias en varias regiones.

¿Qué dijo el IMN?

Las zonas más afectadas serán, nuevamente, el Caribe y la Zona Norte, que tendrán lluvias variables durante las mañanas, principalmente en las zonas montañosas. Estas condiciones podrían generar acumulaciones de agua e inundaciones en sectores vulnerables.

Para el Pacífico también se prevén aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, con especial atención en Guanacaste y el Pacífico. El Valle Central también podría registrar precipitaciones durante el periodo.

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El IMN señala que la onda tropical 40 aumentará los aguaceros este domingo, mientras que a inicios de la próxima semana se espera el paso de la onda tropical 41, aunque por ahora muestra poco desarrollo.

IMN recomienda precaución

Las autoridades recomiendan precaución en zonas propensas a inundaciones, especialmente ante posibles crecidas de ríos, saturación de alcantarillas y deslizamientos.

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