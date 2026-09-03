Fiscalía emite alerta migratoria contra Pilar Cisneros

La Fiscalía General de la República emitió, el pasado 2 de setiembre de 2026 una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo.

¿De qué se trata?

Según indica el documento, al que tuvo acceso Noticias Repretel, a Cisneros la requieren en presunto perjuicio de la pureza del Sistema Electoral por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales.

En el documento se indica la necesidad de notificar a Cisneros, con el objetivo de evitar su ingreso o salida del país por algún medio o frontera.

¿Qué significa?

Que la Fiscalía solicite o emita una alerta migratoria sobre una persona significa que ha notificado formalmente a las autoridades del control de fronteras e inmigración para que se active una marca, aviso o restricción en el sistema cuando esa persona intente entrar o salir del país.

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