Adultos mayores son los más afectados por casos de gusano barrenador en Costa Rica

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Costa Rica registra 63 casos de miasis por gusano barrenador en seres humanos durante las primeras 43 semanas de 2026. Los adultos de 65 años o más son el grupo más afectado, con 31 contagios, casi la mitad del total reportado.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, las personas entre 20 y 64 años acumulan otros 29 casos. Además, los hombres representan el 68,25 % de las personas afectadas.

En cuanto a la distribución por provincias, Puntarenas registra 13 casos, seguida de San José con 11 y Guanacaste con nueve. Limón contabiliza siete, mientras que Cartago y Heredia reportan cinco cada una.

El gusano barrenador es un parásito cuyas larvas pueden ingresar al organismo cuando una mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, raspaduras o cavidades corporales. Una vez que nacen, las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden provocar lesiones de gravedad.

Entre los principales síntomas se encuentran dolor, picazón intensa, enrojecimiento y secreciones en las heridas. También puede presentarse una sensación de movimiento debajo de la piel.

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Las autoridades sanitarias recomiendan lavar las heridas con agua y jabón, mantenerlas cubiertas con gasas o vendas limpias y buscar atención médica ante cualquier señal sospechosa.

Asimismo, hacen un llamado a revisar las lesiones de los animales domésticos y de producción, ya que también pueden verse afectados por este parásito.

Escrito por: Daniel Palma Durán.