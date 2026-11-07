Infecciones respiratorias provocaron la muerte de 19 menores en el Hospital Nacional de Niños durante 2026

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

El Hospital Nacional de Niños registra 19 fallecimientos de menores de edad por infecciones respiratorias agudas graves en lo que va de 2026, según datos del Ministerio de Salud.

Además, para la semana epidemiológica 42, el centro médico mantenía a 57 menores hospitalizados por estas enfermedades. De ese total, 42 se encontraban en condición crítica.

Entre los virus con mayor circulación en el país destacan el rinovirus o enterovirus, con 262 detecciones, y el virus respiratorio sincitial (VRS), que registró 192 casos positivos.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en niños pequeños, mediante el lavado frecuente de manos, la vacunación y la ventilación de espacios.

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También recomiendan buscar atención médica ante señales de alarma como dificultad para respirar, hundimiento de las costillas o rechazo de líquidos y alimentos.

Escrito por: Daniel Palma Durán.