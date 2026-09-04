Reportan sismo en San José

La tarde de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores en el sector de la Gran Área Metropolitana.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 6:30am.
6,1 km al norte de Alto palma de Coronado en San José.
El movimiento tuvo una magnitud de 3,3.
La profundidad del sismo fue de 81 kilómetros.
Ovsicori dio detalles en esta publicación.