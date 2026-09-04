Reportan sismo en San José

La tarde de este viernes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores en el sector de la Gran Área Metropolitana.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 6:30am.

Epicentro

6,1 km al norte de Alto palma de Coronado en San José.

El movimiento tuvo una magnitud de 3,3.

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 81 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

Ovsicori dio detalles en esta publicación.