Asesinan adulto mayor de un disparo en la cabeza en su propia casa

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un adulto mayor de 64 años fue asesinado dentro de su propia vivienda en San Ramón, Alajuela. La víctima, de apellido Rojas, fue encontrada sin vida con un impacto de bala en la cabeza.

OIJ investiga el caso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el homicidio y ahora trabaja para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre posibles sospechosos ni el móvil del crimen.

El caso permanece bajo investigación judicial.

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