Adulta mayor que fue víctima de ataque con dinamita y disparos habla con Noticias Repretel

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Con dinamita y disparos, criminales buscan llenar de terror a una adulta mayor que vive en El Cocal de Puntarenas. Noticias Repretel visitó la comunidad y habló con la dueña del inmueble, para saber qué ocurre.

Videos de los ataques trascendieron en redes sociales.

Cronología de los ataques

En una noche les tiraron un cuarto de dinamita, dos noches después les lanzaron otro cuarto de dinamita y posterior a esto, la madrugada de este martes 3 de noviembre, sujetos llegaron a realizar detonaciones con arma de fuego a la estructura.

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Declaraciones de la adulta mayor afectada

“Es frustrante estar durmiendo en la media noche y de repente oír esas detonaciones y el susto, la impotencia que le queda a uno de saber que no podemos hacer nada, es muy delicado”, dijo Fanny Hernández, propietaria de la casa.

“Es horrible, imagínese el susto, uno no sabe qué está pasando, si está temblando, qué pasó, qué se derrumbó, levantarse, salir, no sabemos si abrir las puertas, si salir, si asomarnos donde vemos el humo, da terror”, añadió Hernández.

La afectada afirma que todos los ataques ocurrieron en horas de la madrugada.

¿Qué acciones tomaron los dueños de la vivienda?

Impusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes.