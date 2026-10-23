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Las autoridades de Italia emitieron alerta de tsunami tras registrar una serie de al menos 12 sismos frente a la costa mediterránea del país.
Según el diario The Independent, algunos de los movimientos registraron magnitudes de hasta 5,0, lo que llevó a evacuar de manera preventiva varias escuelas de Palermo y Messina.
Los medios locales aseguran que las autoridades activaron una alerta naranja por tsunami y solicitaron a las personas que viven en zonas costeras manterse atentos y extremar las precauciones. Como parte de las medidas de seguridad, también se desalojaron oficinas públicas y edificios educativos.
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Ante la actividad sísmica registrada, las autoridades mantienen especial atención en las zonas cercanas al mar, donde se recomendó a la población seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.
La evacuación preventiva de centros educativos y edificios públicos busca reducir los riesgos ante posibles nuevos movimientos sísmicos.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), uno de los movimientos alcanzó una magnitud de 5,7 y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.
Los temblores también se sintieron en otras localidades de Sicilia, como Patti, Licata y Capo d’Orlando.
Hasta el momento de la publicación de la nota, las autoridades no habían informado sobre personas heridas ni daños materiales.
Con información de: The Independent y Fox Weather.