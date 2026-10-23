Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Las autoridades de Italia emitieron alerta de tsunami tras registrar una serie de al menos 12 sismos frente a la costa mediterránea del país.

Según el diario The Independent, algunos de los movimientos registraron magnitudes de hasta 5,0, lo que llevó a evacuar de manera preventiva varias escuelas de Palermo y Messina.

Alerta de tsunami

Los medios locales aseguran que las autoridades activaron una alerta naranja por tsunami y solicitaron a las personas que viven en zonas costeras manterse atentos y extremar las precauciones. Como parte de las medidas de seguridad, también se desalojaron oficinas públicas y edificios educativos.

Algunos reportes del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.

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Vigilancia en las zonas costeras

Ante la actividad sísmica registrada, las autoridades mantienen especial atención en las zonas cercanas al mar, donde se recomendó a la población seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

La evacuación preventiva de centros educativos y edificios públicos busca reducir los riesgos ante posibles nuevos movimientos sísmicos.

Sismos de hasta 5,7 de magnitud

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), uno de los movimientos alcanzó una magnitud de 5,7 y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

Los temblores también se sintieron en otras localidades de Sicilia, como Patti, Licata y Capo d’Orlando.

¿Se reportan personas heridas?

Hasta el momento de la publicación de la nota, las autoridades no habían informado sobre personas heridas ni daños materiales.

Con información de: The Independent y Fox Weather.