Vuelco deja dos muertos y colapsa Ruta 27

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un aparatoso vuelco ocurrido la madrugada de este miércoles en la ruta 27 dejó dos personas fallecidas y otras dos en condición crítica, además de provocar largas presas en el sentido San José-Caldera.

El accidente se registró a las 3:20 a. m., en el kilómetro 10 de la autopista, cerca del río Corrogres, en Santa Ana.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En apariencia, el vehículo se salió de la vía e impactó contra una señal de tránsito. Después, continuó su recorrido durante varios metros mientras daba vueltas, hasta quedar detenido sobre la carretera.

Las autoridades indicaron que las personas fallecidas aparentemente habrían salido expulsadas del automotor. Por el momento, no se han confirmado sus identidades ni edades.

Los otros dos ocupantes fueron trasladados en condición crítica a un centro médico.

OIJ investiga las causas del vuelco

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para recolectar indicios y analizar la escena.

Entre las posibles causas que se investigan está un eventual exceso de velocidad; sin embargo, las autoridades no han confirmado qué provocó el accidente.

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Cierre provoca largas presas hacia el Pacífico

El accidente obligó a mantener el paso reducido a un solo carril, lo que generó importantes complicaciones para quienes se dirigían hacia el Pacífico.

Como ruta alterna, los conductores debían desviarse por la vía hacia Pozos de Santa Ana y continuar hasta el sector de Fórum para retomar la ruta 27.

Durante las primeras horas de la mañana, las filas ya se extendían por varios kilómetros y algunos conductores reportaron esperas de entre 35 minutos y una hora.