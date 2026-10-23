Identifican víctima de mortal accidente que colapsó la Ruta 32

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una mujer de apellido Solís, de 31 años, falleció la tarde de este jueves tras un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 32, a la altura del kilómetro 34, en el sector conocido como El Chupadero.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el reporte judicial, la emergencia fue comunicada al sistema 9-1-1 a las 3:53 p. m.

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En apariencia, la víctima viajaba en un vehículo en sentido San José-Limón cuando, por razones que se investigan, habría perdido el control del automotor, invadido el carril contrario y colisionado contra una plataforma que circulaba en sentido opuesto.

¿Qué pasó con la víctima?

La mujer fue declarada sin signos vitales en el sitio. Posteriormente, su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.