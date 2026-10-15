Identifican al hombre que murió en accidente que colapsó la Ruta 27

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como un hombre de apellido De la O, de 32 años, al fallecido en un accidente de tránsito que provocó presas kilométricas en la ruta 27, durante la mañana de este jueves.

¿Qué ocurrió?

El accidente se registró durante la madrugada en Concepción de Atenas, cerca del peaje de Turrúcares, tras la colisión frontal de dos vehículos livianos.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense y dejó, además, al menos tres personas heridas.

¿Qué provocó el accidente en la ruta 27?

Una de las versiones preliminares apunta a una aparente invasión del carril contrario. Sin embargo, las causas del accidente se mantienen bajo investigación.

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