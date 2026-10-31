Accidente en motocicleta contra camión de Bomberos termina con un muerto

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un hombre de 33 años, murió la tarde de este viernes tras colisionar la motocicleta que conducía contra un camión del Cuerpo de Bomberos en Liberia, Guanacaste.

El accidente ocurrió a eso de las 3 p. m., en la carretera que comunica Liberia con Guardia, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Víctima murió en el sitio

De acuerdo con la versión preliminar, viajaba en motocicleta cuando, por razones que aún están bajo investigación, chocó contra el vehículo de Bomberos.

Producto del impacto, el motociclista murió en el lugar. Agentes del OIJ de Liberia atendieron el caso y coordinaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde le practicarán la autopsia.

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OIJ investiga las causas del accidente

Los agentes judiciales mantienen las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la colisión y determinar las circunstancias que provocaron el accidente.