Avión aterriza de urgencia en el Juan Santamaría tras emergencia con humo

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

De manera preliminar, un Airbus A330 de Air Canada aterrizó de emergencia este sábado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que la tripulación reportara la presencia de humo en la cabina.

La situación activó un amplio despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos y otros equipos de atención de emergencias, como medida preventiva.

Avión aterrizó sin inconvenientes

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades aéreas y Bomberos, la aeronave regresó al aeropuerto tras la alerta de la tripulación.

El avión logró aterrizar sin inconvenientes. Sin embargo, los cuerpos de emergencia movilizaron varias unidades ante la posibilidad de que se presentara alguna complicación.

Bomberos atendieron la emergencia

El reporte de Bomberos registró la alerta a las 9:17 a. m. en el aeropuerto, ubicado en Río Segundo de Alajuela.

Le puede interesar: Matan a balazos a hombre dentro de una barbería

En la atención participaron varias unidades, algunas en el sitio y otras en camino, según el registro de emergencias.

Sin embargo, la atención no fue necesaria, con ninguno de los pasajeros.