Accidente de tránsito colapsa Circunvalación

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un nuevo choque tiene a decenas de conductores en fila por el sector de Circunvalación, luego de que un vehículo liviano y una motocicleta chocaran entre sí.

El accidente ocurrió en el sector de Hatillo 8, en el sentido hacia San Sebastián, y el estado de salud de los implicados se descononce.

Cruz Roja en el sitio

La Cruz Roja Costarricense está en el sitio, realizando las labores correspondientes de atención para las personas implicadas.

Imágenes desde el sitio muestran una motocicleta volcada en el suelo y un carro pequeño golpeado en el sitio.

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