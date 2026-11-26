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Un accidente con un montacargas provocó complicaciones viales este jueves en la autopista General Cañas, antes de llegar al Castella, en sentido hacia San José.
En apariencia, el equipo era transportado por un camión cuando se desprendió y cayó sobre la carretera. Durante el incidente impactó a una buseta que circulaba por la vía.
La situación generó largas filas de vehículos para ingresar a la capital, principalmente frente al sector de la entrada y salida hacia Heredia. Las plataformas de navegación también reportaron tránsito denso en la zona.
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Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas heridas ni han brindado detalles sobre la atención del accidente.