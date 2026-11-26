Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Las autoridades sanitarias de Florida y Luisiana contabilizan 14 muertes vinculadas con infecciones por Vibrio vulnificus, una bacteria que puede provocar fascitis necrosante y que es conocida popularmente como “come carne”. Todo esto durante 2026.

Cada estado registra siete fallecimientos, según los datos más recientes de sus respectivos departamentos de Salud.

En Florida, las autoridades reportaron 36 casos, una cifra que supera los 33 contagios registrados durante todo 2025. Los fallecimientos más recientes ocurrieron en los condados de Escambia y Hillsborough.

Por su parte, Luisiana acumulaba, hasta el 18 de noviembre, 21 infecciones y siete muertes. De los contagios reportados, 19 estuvieron relacionados con heridas abiertas que entraron en contacto con agua de mar.

Inundaciones aumentan la exposición a la bacteria

El incremento de casos en Florida coincide con las inundaciones que han afectado la costa este del estado y que mantienen calles anegadas. Esta situación podría aumentar el contacto de las personas con agua contaminada.

La bacteria prolifera en aguas salobres, donde se mezclan el agua dulce y el agua de mar. Además, los antecedentes muestran aumentos de infecciones después de fenómenos meteorológicos intensos.

En 2024, Florida registró un récord de 82 casos y 19 muertes, principalmente después de los huracanes Helene y Milton. En 2022, tras el paso del huracán Ian, las autoridades notificaron 29 contagios y 11 fallecimientos.

A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizaron 1.541 casos confirmados hasta el 14 de noviembre, frente a los 1.466 registrados un año antes.

¿Cómo se transmite y cuáles son los síntomas?

La infección puede producirse al consumir mariscos crudos o insuficientemente cocidos, especialmente ostras. También existe riesgo cuando una herida abierta entra en contacto con agua de mar contaminada.

Entre los síntomas figuran náuseas, vómitos, diarrea, calambres estomacales, fiebre y escalofríos.

En los casos más graves, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y provocar presión arterial baja, choque séptico y lesiones ampollosas en la piel.

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Cuando afecta una herida, puede generar enrojecimiento, dolor, hinchazón, sensación de calor, cambios en el color de la piel y secreción de fluidos.