Abren 80 cupos para tomar café con policías

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Policía Municipal de Escazú lanzó una invitación poco habitual: compartir un café con sus oficiales en un restaurante ubicado en Multiplaza.

La iniciativa cuenta con 80 espacios disponibles y las personas interesadas pueden inscribirse mediante un formulario que la institución publicó en sus redes sociales.

¿Cómo participar en la actividad?

Quienes deseen asistir deben completar el formulario habilitado por la Policía Municipal de Escazú. La participación está sujeta a los 80 cupos disponibles.

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La publicación invita a la ciudadanía a compartir este espacio con los oficiales, aunque no detalla el motivo de la actividad ni brinda más información sobre su propósito.

El encuentro se realizará en un restaurante de Multiplaza Escazú. Si desea participar, puede rellenar el siguiente enlace: