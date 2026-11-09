(VIDEO) Conductores se van a los golpes y obstruyen el paso por la carretera

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Una colisión entre un vehículo liviano y un camión terminó en un enfrentamiento entre sus conductores en Liberia, Guanacaste.

El incidente ocurrió en las cercanías de Plaza Santa Rosa, sobre la ruta 21, donde los dos hombres se fueron a los golpes luego del choque.

Pelea quedó grabada en video

En las imágenes se observa a ambos conductores forcejear mientras intentan empujarse en medio de la carretera.

La situación también afectó el tránsito por el lugar, ya que los vehículos involucrados y el enfrentamiento impedían el paso de otros conductores.

Quienes grababan el incidente desde otro automóvil finalmente se alejaron del sitio, debido a que no podían continuar su recorrido.

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