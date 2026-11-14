Balacera deja una persona gravemente herida

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios tras resultar herido por arma de fuego durante la madrugada de este sábado en Villa Esperanza de Pavas, San José.

La emergencia fue reportada a las 3:52 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió el aviso de un incidente con arma de fuego.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con una herida de bala en la espalda, por lo que fue atendido y trasladado de urgencia al centro médico.

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Para atender el incidente, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.