Zapatos de charol: estilos y formas de llevarlos esta temporada 

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Los zapatos de charol siempre han llamado la atención y ahora están de regreso para esta temporada de fin de año, convirtiéndose en una opción elegante y versátil para las celebraciones.

Víctor Alemán, asesor de modas de Zapatería Actual, explica por qué los zapatos de charol están regresando con fuerza para esta temporada, qué estilos están marcando tendencia actualmente y cómo podemos incorporar el charol a un look de día sin que se vea demasiado formal.

El especialista detalla con qué tipo de prendas se pueden combinar para una fiesta o celebración de fin de año, qué colores de charol están destacando además del clásico negro, y si se pueden combinar con estampados, encajes o prendas de diferentes texturas, recordando que los accesorios ayudan a complementar el look y que el charol aporta un toque sofisticado al outfit.