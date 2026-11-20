Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Yerlan Sosa se mantiene en duda y en periodo de recuperación con la Liga Deportiva Alajuelense tras presentar una molestia antes de la fecha FIFA.

El defensor rojinegro será valorado este fin de semana para definir si puede jugar o no contra Cartaginés.

El encuentro corresponde a la fecha 17 del torneo.



Además de Sosa, la Liga también tiene la duda de Roan Wilson y la baja de Alexis Gamboa por lesión.

En caso de confirmarse la ausencia de Sosa, Fernando Piñar jugaría contra los Brumosos este próximo lunes.