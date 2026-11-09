Yerlan Sosa es la primera baja de La Sele para los amistosos

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El lateral de la Liga Deportiva Alajuelense Yerlan Sosa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional para los amistosos, tras presentar una molestia física.

Gerald Taylor, del Deportivo Saprissa, ocupará su lugar y se sumará al equipo en las próximas horas.

La baja se confirmó este lunes, en una jornada marcada por la llegada de los legionarios al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Juan Pablo Vargas arribó este día, al igual que Carlos Mora, Josimar Alcócer y Kenai Mayre.

Con estas incorporaciones, el grupo dirigido por Bryan Ruiz está casi completo para los dos partidos.

Carlos Mora que ya se integró destacó la experiencia del técnico y su capacidad para llevar al equipo donde se quiere.

El jugador subrayó la importancia de trabajar bien en el club y mantenerse en forma para poder estar bien en la Selección.

“Al final es seguir trabajando, seguir dando lo duro y dando lo mejor en el club”, declaró.

Añadió que los dos rivales, descritos como fuertes, ayudarán a demostrar la nueva idea de juego y a sacar los resultados.