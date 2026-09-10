Ya se conocen las etapas que tendrá la Vuelta a Costa Rica 2026

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Vuelta a Costa Rica 2026 ya tiene definidas sus etapas para la edición número 60, que se realizará del 11 al 20 de diciembre con un recorrido de 1380 kilómetros y pasará por las siete provincias del país.

La etapa 1 saldrá el viernes 11 de diciembre desde Heredia con llegada en Cañas, seguida el 12 de diciembre de Cañas a Santa Teresa, el 13 de diciembre de Jicaral a Palmares y el 14 de diciembre de Palmares a Guápiles.

La competencia continuará el 15 de diciembre de Guápiles a Paraíso, el 16 de diciembre desde el Velódromo Nacional hasta Pacayas, y el 17 de diciembre desde La Sabana por el Cerro de la Muerte con llegada en Pérez Zeledón, para luego seguir con la etapa 8 de Pérez Zeledón a Oreamuno, la contrarreloj individual en Sarchí y la etapa final de 99 kilómetros el domingo 20 de diciembre en el circuito La Aurora de Heredia.