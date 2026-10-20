Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Ya entró en vigor el reglamento que permite compartir datos médicos de pacientes entre hospitales públicos y privados, con el objetivo de evitar la repetición de exámenes clínicos en los centros de salud del país.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva CCSS, añade que “implica que en un único expediente digital, que es el que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, las otras instituciones pueden ingresar los datos del paciente con un consentimiento informado”

Con esta medida, los hospitales podrán acceder a los resultados de exámenes previos de los pacientes y así optimizar la atención que brindan a los usuarios.