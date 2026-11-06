Explosión en cocina deja tres personas heridas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una explosión en cocina dejó tres personas heridas este viernes en la Zona Franca Las Américas, ubicada en Calle Rusia de San Francisco de Heredia.

Los reportes de Cruz Roja y Bomberos detallaron la atención de personas con quemaduras tras la emergencia.

La Cruz Roja Costarricense informó sobre dos pacientes y movilizó dos unidades de soporte básico y una unidad de soporte para atender el incidente.

Dos pacientes necesitaron traslado

Los socorristas trasladaron a una persona en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

Además, llevaron a otro paciente en condición urgente a la Clínica Jorge Volio.

Por el momento, la información proporcionada no precisa las edades ni las identidades de estas dos personas. Tampoco detalla la extensión de sus quemaduras.

Bomberos reportó deflagración en cilindro

Por su parte, Bomberos reportó una deflagración en un cilindro de gas licuado de petróleo, conocido como gas LP.

Asimismo, la institución informó sobre una tercera persona que presentó quemaduras de primer grado en el brazo derecho.

Esta persona no requirió traslado a un centro médico, según el reporte.

La información disponible no establece las causas de la deflagración.

La Cruz Roja indicó que el incidente continuaba en desarrollo durante su reporte inicial.

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