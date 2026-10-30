Wílmer y Bolaños tendrán tareas de entrenamiento y seguimiento en La Sele

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Wílmer López y Cristian Bolaños integrarán el nuevo cuerpo técnico de Bryan Ruiz en la selección nacional, donde trabajarán de cerca con los futbolistas y participarán en las tareas de entrenamiento, además de aportar en las decisiones técnicas y dar seguimiento a jugadores.

Ruiz se rodeó de un mundialista de clubes que fue goleador y recibió reconocimientos individuales, y de otro que firmó una actuación histórica al marcar cinco goles en un solo partido, y dejó claro que espera de sus colaboradores criterio propio, pues no necesita asistentes que le digan a todo que sí.

Wardy Alfaro será el principal apoyo táctico de Ruiz y Ricardo González trabajará con los porteros, mientras que Bolaños también participará en el seguimiento de futbolistas, y el primer trabajo conjunto será este fin de semana, cuando el cuerpo técnico visite los estadios nacionales para observar futbolistas de Primera División.