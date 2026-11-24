Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El actor y rapero estadounidense Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith vivieron un incendio en su millonaria mansión ubicada en California, Estados Unidos, luego de que las autoridades recibieran una llamada cerca de la medianoche reportando un incendio en una estructura dentro de la finca.

Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron un cobertizo en llamas, y la comisaría de Malibú confirmó que no hubo que lamentar heridos y que el incendio fue accidental.

Este no es el primer incidente que vive el actor en su casa, pues en el 2021 su propiedad también sufrió un incendio en el sótano mientras la pareja se encontraba en la casa.

