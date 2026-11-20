Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

El actor estadounidense Will Smith enfrenta una nueva polémica judicial, luego de que su antiguo amigo y colaborador Bilaal Salaam presentara una demanda por presunta agresión sexual relacionada con un hecho que habría ocurrido durante una fiesta en Hollywood, en 2019, tras el estreno de la película Aladdín.

Según la denuncia, Salaam asegura que el actor lo tocó sin su consentimiento, mientras que la defensa de Smith rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó que los hechos nunca ocurrieron, por lo que el caso deberá seguir su curso judicial.