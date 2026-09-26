WhatsApp prepara función que cambiará la forma de enviar mensajes

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

WhatsApp desarrolla una herramienta que permitirá redactar mensajes sin tener que escribirlos manualmente en el teclado.

La función convertirá las palabras pronunciadas por el usuario en texto y mostrará el resultado directamente en la conversación. Así, la persona podrá revisar el contenido antes de enviarlo.

La herramienta estará disponible para chats individuales, grupos y canales. Sin embargo, WhatsApp todavía puede modificar la ubicación del botón antes de lanzar la función oficialmente.

Así funcionará la nueva herramienta de WhatsApp

El sistema incorporará un botón en la barra de escritura. Al tocarlo, el teléfono comenzará a captar la voz y mostrará la transcripción en pantalla.

Después, el usuario podrá corregir cualquier error, enviar el mensaje o eliminarlo. El destinatario recibirá un texto convencional y no un archivo de audio.

Además, WhatsApp solicitará seleccionar un idioma la primera vez que se utilice la herramienta.

La función busca proteger la privacidad

Uno de los detalles más importantes está relacionado con el procesamiento de la voz. Para utilizar la función, será necesario descargar un paquete de idioma en el teléfono.

Esto permitiría realizar la conversión de voz a texto directamente en el dispositivo, sin enviar la grabación a servidores externos.

Por ahora, la función continúa en desarrollo para Android.

WhatsApp tampoco ha confirmado una fecha para su lanzamiento general, por lo que todavía podría incorporar cambios antes de llegar a todos los usuarios.