WhatsApp lanza nueva actualización que cambiará su privacidad

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WhatsApp incorporó una función de privacidad llamada Chat Restringido, que permite proteger conversaciones mediante reconocimiento facial o un código de acceso y limitar su visibilidad en otros dispositivos vinculados a la cuenta.
La herramienta busca reforzar la privacidad de los usuarios al restringir el acceso a determinados chats. Según la información divulgada, las conversaciones restringidas dejan de aparecer en dispositivos vinculados, como WhatsApp Web, la aplicación de escritorio o una segunda cuenta en una tableta.
Para utilizar esta función, el usuario debe configurar primero el método de autenticación correspondiente, ya sea mediante reconocimiento facial o un código de acceso.
Luego, debe seguir estos pasos:
Una vez activada la función, la conversación queda protegida y no aparece de la misma manera que los chats habituales.
Según la información compartida, WhatsApp no envía una notificación a la otra persona cuando un usuario restringe una conversación.
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La función está orientada a ofrecer mayor control sobre la privacidad de los mensajes y reducir la posibilidad de que terceros accedan a conversaciones personales desde otros dispositivos.