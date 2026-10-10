WhatsApp lanza nueva actualización que cambiará su privacidad

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

WhatsApp incorporó una función de privacidad llamada Chat Restringido, que permite proteger conversaciones mediante reconocimiento facial o un código de acceso y limitar su visibilidad en otros dispositivos vinculados a la cuenta.

La herramienta busca reforzar la privacidad de los usuarios al restringir el acceso a determinados chats. Según la información divulgada, las conversaciones restringidas dejan de aparecer en dispositivos vinculados, como WhatsApp Web, la aplicación de escritorio o una segunda cuenta en una tableta.

¿Cómo activar los chats restringidos en WhatsApp?

Para utilizar esta función, el usuario debe configurar primero el método de autenticación correspondiente, ya sea mediante reconocimiento facial o un código de acceso.

Luego, debe seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y buscar la conversación que desea proteger. Mantener presionado el chat. Seleccionar la opción “Restringir chat”. Confirmar la protección mediante el método de autenticación configurado.

Una vez activada la función, la conversación queda protegida y no aparece de la misma manera que los chats habituales.

¿WhatsApp notifica a la otra persona?

Según la información compartida, WhatsApp no envía una notificación a la otra persona cuando un usuario restringe una conversación.

Le puede interesar: (VIDEO) Graban momentos de terror tras asesinato dentro de una barbería

La función está orientada a ofrecer mayor control sobre la privacidad de los mensajes y reducir la posibilidad de que terceros accedan a conversaciones personales desde otros dispositivos.