Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

WhatsApp cambiará sus requisitos para algunos dispositivos durante este noviembre.

Por eso, quienes utilizan la aplicación en el país deben revisar sus teléfonos para evitar inconvenientes al comunicarse con familiares, clientes o compañeros de trabajo.

A partir del 30 de noviembre de 2026, la plataforma en iphone exigirá iOS 15.5 o una versión posterior.

Los usuarios con versiones anteriores deberán actualizar el sistema operativo para mantener la compatibilidad.

¿Cuáles celulares quedan sin WhatsApp?

En Android, la aplicación requiere Android 6.0 o una versión superior desde el pasado 8 de septiembre.

Los equipos que no pueden alcanzar ese requisito quedan fuera del soporte oficial.

Entre los modelos antiguos mencionados están Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Motorola Moto G de primera generación y Sony Xperia SP.

Sin embargo, los usuarios deben comprobar la versión instalada y las actualizaciones disponibles. La marca del teléfono no determina por sí sola su compatibilidad.

¿Cómo revisar su celular y respaldar los chats?

En Android, ingrese en Ajustes > Acerca del teléfono y busque la versión del sistema. En iPhone, seleccione Configuración > General > Información.

Además, antes de cambiar de equipo, abra WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

Este paso permite guardar conversaciones y archivos para restaurarlos posteriormente en otro teléfono compatible.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.