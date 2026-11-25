Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Walter Centeno tendrá que conseguir algo que no ha logrado en su carrera: ganarle a Óscar Ramírez. Esa es la única vía que tiene San Carlos para avanzar a semifinales del torneo.

El frente a frente entre ambos técnicos registra cuatro partidos, con cero victorias para Centeno, cero empates y cuatro triunfos para Ramírez.

San Carlos se quedó sin goles en esos encuentros, mientras Alajuelense sumó siete anotaciones entre septiembre del 2025 y marzo de este 2026, todos en fase regular.

Por otro lado, Centeno necesita su primera victoria contra el técnico rojinegro para clasificar, porque cualquier otro resultado dejará fuera del torneo a los norteños.

De paso, sería su primera fase final en su tercer semestre al frente del equipo.

Ante ello, sobre el plantel que dirige, Centeno declaró lo siguiente:

“Es un equipo nuevo que no ha ganado nada, se los he hecho saber en todos los partidos, se los repito, no han ganado nada”.

El técnico también valoró el esfuerzo de sus jugadores: “Ellos han hecho un esfuerzo enorme, se los he hecho saber partido a partido. Ellos saben de dónde vienen los 2 anteriores torneos y a dónde están este ahora”.

Ante Liga Deportiva Alajuelense, Walter Centeno ganó cinco de 29 partidos, aunque solo uno de esos como técnico de San Carlos.